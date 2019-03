Cavani lijkt klaar voor rentree bij PSG

Cavani raakte eind vorige maand geblesseerd aan zijn dijbeen. Hij miste daardoor onder meer de gewonnen uitwedstrijd tegen Manchester United (0-2). ,,We zullen op de dag van de wedstrijd een beslissing nemen over de rol die Cavani kan gaan vervullen'', liet trainer Thomas Tuchel weten.



De Duitse coach van PSG nam met een glimlach kennis van de beoogde tactiek van collega Ole Gunnar Solskjaer. De Noor zei in zijn vooruitblik dat het maken van het eerste doelpunt voor zijn ploeg van cruciaal belang zou zijn om de achterstand nog te kunnen wegwerken.

,,Ons doel is eveneens om de score te openen'', merkte Tuchel met een grijns op. ,,Zij mogen dan misschien als eerste ploeg willen scoren, maar belangrijker is dan dat we adequaat reageren.”