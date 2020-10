Cavani mist pikant weerzien met PSG

Cavani speelde zijn laatste wedstrijd voor PSG in maart. Daarna werd de Franse competitie stilgelegd vanwege de coronacrisis. Eind juni vertrok hij zonder overleg uit Parijs, als topscorer aller tijden van PSG met tweehonderd goals in zeven seizoenen. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt eerder deze maand lijfde ManUnited hem transfervrij in. Doordat hij in de afgelopen periode twee weken in quarantaine moest verblijven, is hij nog niet topfit.