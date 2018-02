Cavendish de snelste in Dubai, Groenewegen tiende

Doel Team NL: 15 medailles

13:55 Lang wilde NOC*NSF er niet aan, een concreet aantal medailles noemen dat van de Nederlandse olympische equipe in Zuid-Korea wordt verwacht. Bang om na de monsterscore van vier jaar geleden in Sotsji, 24 medailles, de lat te hoog te leggen. Vandaag kwam chef de mission Jeroen Bijl dan toch met een doel: 15 stuks. Dan zijn de Winterspelen geslaagd, zei Bijl bij zijn openingspersconferentie in het (nog gesloten) Holland Heineken House in Gangneung. 13 medailles is de ondergrens. ,,Dáár mag je ons op afrekenen.” Door Rik Spekenbrink