Cavendish raakt leiderstrui kwijt in koninginnenrit van Ronde van Turkije

Jakobsen ontfermt zich over gevallen renner in Ronde van Turkije

6:45 Fabio Jakobsen maakt deze week zijn rentree in het peloton, maar is duidelijk nog niet vergeten wat hem acht maanden geleden overkwam in de Ronde van Polen. Als ervaringsdeskundige ontfermde hij zich over een gevallen collega toen hij merkte dat de massasprint in de vierde etappe van de Ronde van Turkije was ontsierd door een massale valpartij.