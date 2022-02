Cavendish verliest leiderstrui in Oman, Carapaz test positief en verlaat Ronde van de Provence

Het leven was hard voor oud-olym­pisch kampioen Stefan Groothuis uit Voorst: ‘Ik had de hel in mijn hoofd’

Het leven was hard voor Stefan Groothuis, de oud-topschaatser uit Voorst: bijna-val op de Spelen van Turijn, longinfectie in de aanloop naar Vancouver en een flinke depressie, waardoor Sotsji verder weg is dan ooit. Maar ondanks alle tegenslagen, waarbij hij in 2011 zelfs aan zelfmoord denkt, blijft hij overeind en wordt de ‘zwarte mist’ een mooie regenboog. Met als ultieme bekroning olympisch goud in 2014.

