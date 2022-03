Cavendish vormt opnieuw perfecte tandem met Mørkøv en snelt naar zege in Milaan-Turijn

Waar Milaan-Turijn vaak een koers voor klimmers is, was het parcours van deze editie grotendeels vlak. Een massasprint bleek dan ook onvermijdelijk, en daarin was het Cavendish die met dank aan zijn ploegmaat en lead-out Michael Mørkøv naar de overwinning snelde.



Achter de Brit sprintte Nacer Bouhanni uit Frankrijk naar de tweede plaats. De Noor Alexander Kristoff finishte als derde in de straten van Turijn, voor Max Kanter en Peter Sagan. In de top-25 van de uitslag was geen Nederlander te vinden.



Voor Cavendish is het zijn derde zege van het seizoen. De voormalig wereldkampioen en 55-voudig ritwinnaar in een grote ronde was eerder dit jaar de beste in een etappe van de Tour of Oman en een etappe van de UAE Tour.



Milaan-Turijn wordt door veel renners als voorbereidingskoers op Milaan-San Remo gereden. Cavendish, die ‘La Primavera’ in 2009 wist te winnen, zal daar geen acte de présence geven. Zijn ploeg Quick Step mikt zaterdag op Fabio Jakobsen als sprinter.