Cech heeft droomfinale tegen oude liefde te pakken

LIVE | Verstappen met vernieuwde wagen de baan op, Bottas het snelst

12:02 Het Formule 1-circus is in Europa aangekomen. Vanaf 11.00 uur staat de eerste vrije training in Spanje op het programma en vrijwel alle teams komen met enorm veel updates. Wie heeft zich het beste verbeterd? Volg het in ons liveblog!