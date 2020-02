Cees Bol heeft een Belgische fanclub en wil Kuurne-Brussel-Kuurne winnen

Amper een paar maanden was hij prof of hij had al Peter Sagan, Alexander Kristoff en Pascal Ackermann geklopt. En in zijn tweede profseizoen gaat hij doodleuk door met waar hij vorig jaar begonnen was. Vorige week won hij een massasprint in de Ronde van de Algarve – vóór onder anderen Fabio Jakobsen en Elia Viviani.