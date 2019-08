Céline van Gerner uit Emmeloord hakt knoop door en stopt met turnen

Blessures

Van Gerner moest in juni afzeggen voor de Europese Spelen omdat ze last had van haar enkel. Eind 2018 was ze geopereerd aan haar achillespees nadat ze daarvoor het WK Turnen in Doha had gemist. De Emmeloordse werd twaalfde in de meerkampfinale op de Olympische Spelen van Londen. Met het team eindigde ze vier jaar later op de Olympische Spelen in Rio als zevende en daarna nam ze mede door blessures een half jaar een pauze.