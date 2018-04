Centric blijft hoofdsponsor wielerbond KNWU

Zwolse Kirsten Wild wint derde etappe van Healthy Ageing Tour

12:45 De Zwolse Kirsten Wild heeft de derde etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De 35-jarige wielrenster van Wiggle High 5 was na de etappe van ruim 66 kilometer de sterkste in de eindsprint in Winschoten.