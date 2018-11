Cerny reist met Ajax naar Lissabon

In de selectie van 21 spelers zitten verder geen verrassingen. Carel Eiting is nog steeds geblesseerd en Kasper Dolberg reist wel mee naar Portugal. De Deense aanvaller werd tijdens het eredivisieduel met Willem II ziek, maar is inmiddels hersteld.



Ajax staat in groep E van de Champions League op een eerste plaats. Als de Amsterdammers morgen winnen van Benfica dan is de club zeker van de volgende ronde. Ajax strijdt dan nog wel met Bayern München om groepswinst. De ploeg van Arjen Robben neemt het morgenavond in eigen huis op tegen AEK Athene.