Chabot naar FC Groningen, deze week besluit Zoet

Het WK in Rusland nadert zijn ontknoping, maar de meeste clubs zijn alweer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Beslissing Jeroen Zoet deze week verwacht

Keeper Jeroen Zoet neemt nog deze week een beslissing over zijn sportieve toekomst, zo is de verwachting. De goalie van PSV is in gesprek met de Eindhovense club om zijn contract te verlengen tot 2020. PSV hoopt in Zwitserland of in de dagen kort na het trainingskamp een dubbelslag te slaan en na Luuk de Jong ook Zoet langer vast te leggen. Zeker is dat nog niet. Partijen hebben nog geen akkoord bereikt. Voor Zoet zijn meerdere aanbiedingen uit het buitenland binnengekomen en de betrokken clubs kunnen ook aan zijn persoonlijke eisen voldoen. Alleen is het nog de vraag of hij bij die clubs de zekerheid heeft dat hij eerste keeper wordt. Bij PSV is dat wel een feit: Zoet is onbedreigd eerste man en geniet het vertrouwen van iedereen, inclusief vrijwel de complete achterban.

Eagles strikt Thomas Verheydt

Thomas Verheydt is de nieuwe aanvalsleider van voetbalclub Go Ahead Eagles. De spits uit Zoetermeer gaat in Deventer een contract tekenen voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Verheydt (26) moet in De Adelaarshorst het gat vullen, dat is ontstaan na het vertrek van Sam Hendriks naar OHL Leuven. De club uit Deventer zal een transfersom overmaken voor de sterke aanvaller (1,92 meter), die bij Crawley Town uit de Engelse Division Two een contract had tot en met de zomer van 2020.

Hyballa gaat aan de slag in Slovakije

Peter Hyballa gaat in de Slowaakse voetbalcompetitie werken. De Duitse trainer bereikte maandag een akkoord met DAC Dunajska Streda, dat afgelopen seizoen als derde eindigde achter kampioen Spartak Trnava en Slovan Bratislava.

Hyballa was in het seizoen 2016/2017 hoofdtrainer van NEC. De Nijmeegse club stuurde hem kort voor het einde van het seizoen weg nadat NEC van de laatstgespeelde dertien wedstrijden er twaalf verloor. NEC degradeerde alsnog.

Met DAC Dunajska Streda speelt Hyballa Europees voetbal. De Slowaken speelden donderdag in de eerste voorronde van de Europa League met 1-1 gelijk tegen Dinamo Tbilisi. Deze week is de return in Georgië.

FC Groningen neemt Chabot over van Sparta

Volledig scherm Jeffrey Chabot. © foto: Carla Vos Jeffrey Chabot speelt vanaf komend voetbalseizoen voor FC Groningen. De club uit de eredivisie neemt de twintigjarige Duitser over van Sparta Rotterdam, dat naar de eerste divisie is gedegradeerd.



Chabot had nog een contract voor twee seizoenen bij Sparta. De verdediger speelde afgelopen seizoen mee in twintig competitiewedstrijden. Daarin scoorde hij twee keer.



,,Er was veel interesse voor Jeffrey'', zegt Henk van Stee, technisch manager van Sparta. ,,We hadden hierin te maken met onze ambitie van het zo snel mogelijk willen terugkeren in de eredivisie, maar uiteraard speelde ook zijn sportieve ambitie een rol. Uiteindelijk was FC Groningen bereid het bedrag te betalen dat wij vanaf het begin voor ogen hadden.''

Liverpool overweegt bod op Cillessen

Liverpool overweegt deze zomer een bod te doen op Jasper Cillessen, zo weet Mundo Deportivo.

De Nederlander zit bij Barcelona vooral op de bank, sinds hij de overstap maakte van Ajax in 2016. Cillessen zou echter ook een verlengd verblijf bij de Catalanen overwegen.

Real lonkt voor Belgische smaakmakers

Volledig scherm Thibaut Courtois en Eden Hazard. © AFP Na hun schitterende individuele prestatie op het WK zien Eden Hazard en Thibaut Courtois dit graag verzilverd met een transfer naar Real Madrid. Vooral Hazard was na de gewonnen troostfinale tegen Engeland duidelijk: ,,Eerlijk gezegd weet iedereen dat ik zes fantastische jaren heb gehad bij Chelsea, maar misschien is het nu wel tijd voor iets anders. Ik kan beslissen of ik vertrek of blijf, maar Chelsea zal altijd zijn zegen moeten geven. Ik ben op een moment in mijn carrière aanbeland dat ik misschien van club wil veranderen. Dit WK heeft me daar nog meer van overtuigd. Ik heb me altijd goed gevoeld bij Chelsea, maar we zullen zien. Alle topclubs zijn ondertussen de revue gepasseerd. Misschien word ik binnen twee a drie dagen aan Bayern gelinkt. Nee, jullie kennen mijn voorkeur'', waarmee de fijnbesnaarde speler doelde op Real.



Chelsea zou nog roet in het eten kunnen gooien: The Blues zijn immers enkel bereid hem te verkopen aan zijn voorwaarden: liefst boven 225 miljoen euro - een wereldrecord.

Thibaut Courtois is er met Real Madrid zo goed als uit, weet Het Laatste Nieuws. De keeper staat sinds gisteren nog iets sterker in zijn schoenen. Courtois werd immers uitgeroepen tot keeper van het toernooi. De kans dat de boomlange goalie bij Chelsea blijft is klein. Hij heeft immers al vaker de wens uitgesproken om dichter bij zijn kinderen te wonen, die bij zijn ex-vrouw in Spanje verblijven.

Cocu wil Van Beek

Turkse media melden dat Sven van Beek torenhoog op het verlanglijstje van Fenerbahce staat. De 23-jarige centrale verdediger van Feyenoord is een kandidaat bij de Turkse topclub omdat de nieuwe trainer Phillip Cocu graag een nieuwe verdediger wil hebben. Van Beek staat tot de zomer van 2019 onder contract in de Kuip. Feyenoord speelt zaterdag in Istanboel tegen Fenerbahçe.