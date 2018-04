Challenger Alphen van tenniskalender

Oud F1-cou­reur Barrichel­lo geopereerd aan tumor: 'Had pijn alsof mijn hoofd ging ontploffen'

14:06 Voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello is eind januari geopereerd om een goedaardige tumor in zijn hals te laten verwijderen. Dat maakte de Braziliaan zelf bekend in een interview met tv-zender Globo TV. ,,Ik heb geluk gehad. Slechts 14 procent van de mensen met dit probleem herstelt volledig."