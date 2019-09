Challengertoernooi duurt voor Haase slechts 67 minuten

Haase hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen vanwege zijn geplaatste status. Die maakte hij tegen de nummer 279 van de wereld niet waar. Inmiddels is Haase afgezakt naar de 156ste plaats op de mondiale ranglijst.



Daarom is Haase veroordeeld tot het spelen van challengertoernooien. Dat gaat hem niet al te best af. Eerder dit jaar deed hij ook al een keer mee aan een challenger en ook toen verloor hij zijn eerste partij.