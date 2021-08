Champions League-avontuur Van den Brom en Eiting zit er al op

Ruim helft van Nederlan­ders met koophuis is niet verzekerd tegen arbeidson­ge­schikt­heid

9 augustus Wie een huis koopt, denkt vaak niet aan doemscenario's in de toekomst, zoals arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek van hypotheekverstrekker MUNT blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders hier niet tegen verzekerd is. ,,Het is zeker iets waar je over moet nadenken’’, zegt verzekeringsexpert Bas Knopperts van Independer.