Charles Leclerc toont voor eigen publiek aan dat hij nog niet kan omgaan met de status van favoriet

Door Marijn Abbenhuijs



Zie het verbeten juichen van de Italianen, gehuld in het rood op de grote heuvel langs het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola. Als Charles Leclerc, de topcoureur van hún Ferrari, Lando Norris voorbijrijdt en opschuift naar plek drie maakt dat veel los bij de ‘tifosi'. Ze zijn het hele weekend al een factor. En zeker voor Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz. Als de Monegask, leider in het wereldkampioenschap en al winnaar van twee GP's in 2022, even de kans krijgt, spreekt hij ze in vloeiend Italiaans rechtstreeks aan.