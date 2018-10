Chatsjanov pakt in eigen land Kremlin Cup

Karen Chatsjanov heeft voor de derde keer in zijn tennisloopbaan een toernooi op de ATP Tour gewonnen. De 22-jarige Rus deed dat in eigen land, waar hij zich in Moskou verzekerde van de Kremlin Cup. Chatsjanov was in de finale met 6-2 6-2 te sterk voor de Fransman Adrian Mannarino.