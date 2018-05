Chaves wint, sterke Yates pakt roze, Dumoulin blijft tweede

Door Thijs Zonneveld



En dan, na een eeuwigdurende beklimming, na een eindeloze weg door de lavavelden en na talloze demarrages van alle favorieten, geeft Simon Yates gas. Het is alsof hij wordt afgeschoten door een katapult. Binnen een mum van tijd heeft hij een straatlengte voorsprong op de andere favorieten. Hij is de enige die nog naar Esteban Chaves, zijn ploeggenoot bij Mitchelton-Scott, rijdt. Op vijftig meter van de finish overlegt hij nog even via zijn radiootje met de ploegleiding wie er moet winnen. Gezamenlijk beslissen ze dat de buit wordt verdeeld: Chaves de rit, Yates het roze. Yates zegt na afloop: ,,Chaves heeft de hele dag vooruit gereden, hij verdient het." Maar het cadeau aan zijn ploeggenoot betekent ook dat hij in de rest van de Giro op Chaves' steun kan rekenen.



De rit naar de Etna is totaal anders dan de Etna-etappe van vorig jaar. Toen baarde de beklimming een muis, nu is het een klein slagveld. Al vroeg in de etappe ontsnapt een grote groep renners, met daarbij een aantal adjudanten van de favorieten. Tom Dumoulin heeft Sam Oomen naar voren geschoven, Sky heeft Sergio Henao vooraan en Mitchelton-Scott doet het met Chaves - twee jaar geleden nog tweede in de Giro. Ook Robert Gesink sluipt mee met de kopgroep van 28 man.