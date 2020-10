Chelsea-coach Lampard onder de indruk van Ziyech: Hij deed het geweldig

Ziyech krijgt in CL-duel met Krasnodar eerste basis­plaats bij Chelsea

28 oktober Hakim Ziyech staat vanavond om 18.55 uur in de basis van Chelsea bij het duel in de Champions League tegen Krasnodar. Voor de oud-Ajacied, die in de voorbereiding geblesseerd raakte, is het in Rusland voor het eerst dat hij aan de aftrap staat bij de Engelse topclub in een officieel duel.