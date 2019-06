Chelsea en Real akkoord over Hazard, Villa wil El Ghazi inlijven

De transferperiode is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen snel. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

‘Chelsea en Real Madrid akkoord over Hazard’

De transfer van Eden Hazard van Chelsea naar Real Madrid is nagenoeg rond. Diverse media melden dat beide topclubs een akkoord hebben bereikt over een transfersom van de Belgische aanvaller. Real zou zo’n 100 miljoen euro voor Hazard betalen. Dat bedrag kan met bonussen oplopen tot 145 miljoen euro.

De 28-jarige Hazard speelde zeven seizoenen lang voor Chelsea. Na winst van de Europa League liet hij al weten toe te zijn aan een nieuw avontuur.

Volledig scherm Eden Hazard met een fan bij de training van België. © BELGA

FC Twente haalt Belgische Albanees

FC Twente heeft zich versterkt met Lindon Selahi, die transfervrij overkomt van Standard Luik. De 20-jarige middenvelder heeft vanmiddag zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde jaar. Selahi is geboren in België, maar beschikt ook over de Albanese nationaliteit. Hij speelt in Albanië Onder 21.

Bij Standard werd het contract van Selahi niet verlengd. ,,Lindon was een beetje tussen wal en schip geraakt in Luik‘’, zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de website van FC Twente. ,,Dat spelers uit deze categorie in Nederland soms goed kunnen gedijen, hebben Dries Mertens en Nacer Chadli wel aangetoond. Dat zijn echter aanvallers, Lindon is een middenvelder. Een goed opgeleide, natuurlijk getalenteerde en intelligente speler die het spel goed leest en een zuivere pass in de benen heeft. We zien in hem toekomstig kapitaal voor FC Twente.‘’

Volledig scherm Technisch directeur Ted van Leeuwen met de nieuwe aanwinst, Lindon Selahi. © FC Twente

Coach Rubi van Espanyol naar Real Betis

Rubi is de nieuwe trainer van Real Betis Sevilla. De 49-jarige Spanjaard stapte donderdag uit eigen beweging op bij Espanyol. Rubi had een clausule in zijn nog een jaar doorlopende contract staan waardoor hij met betaling van een geldsom kon opstappen. Real Betis maakte even later bekend dat Rubi een contract heeft ondertekend tot medio 2022.

Rubi was pas een seizoen de hoofdtrainer van Espanyol. Hij leidde de club naar Europees voetbal door als zevende te eindigen in La Liga. Eerder was Rubi coach bij Huesca, Sporting Gijon, Levante, Real Valladolid en Girona.

Volledig scherm Rubi. © Getty Images Trainer Quique Setién besloot aan het eind van het seizoen te vertrekken bij Real Betis. De club eindigde op de tiende plaats.

Cavlan onderhandelt met Austria Wien

Caner Cavlan (27) lijkt Emmen te gaan verruilen voor Austria Wien. De linksback is in verregaande onderhandeling met de Oostenrijkse club. Cavlan nam zelfs al een kijkje in de Oostenrijkse hoofdstad.

Daarmee lijkt het Emmen niet te lukken om de ploeg bij elkaar te houden die afgelopen seizoen nog zo verrassend presteerde in de eredivisie als debutant, al slaagde de club er wel in om Anco Jansen voor de club te behouden. Cavlan kwam dit seizoen in alle 34 wedstrijden in actie voor Emmen. Eerder speelde de geboren Doetinchemmer in Nederland voor Heerenveen en De Graafschap.

Austria Wien is een van de succesvolste clubs van Oostenrijk maar is al zes jaar geen landskampioen geweest.

Volledig scherm Caner Cavlan (l) en Nick Kuipers. © BSR Agency

Aston Villa wil El Ghazi overnemen

Volledig scherm Anwar El Ghazi. © Getty Images De Nederlandse aanvaller Anwar El Ghazi gaat komend seizoen met Aston Villa in de Premier League voetballen. De afgelopen jaargang werd de oud-Ajacied gehuurd van het Franse Lille. Door de goede prestaties van de 24-jarige Barendrechter gaat Villa de koopoptie van 9 miljoen euro lichten, meldt L’Équipe.



De club uit Birmingham wist op Wembley in de finale van de play-offs om promotie Derby County te verslaan met 2-1. El Ghazi maakte de openingstreffer. Het afgelopen seizoen kwam de snelle vleugelaanvaller tot 31 wedstrijden waarin hij 5 keer het net wist te vinden.

Heerenveen wil Faik

SC Heerenveen is naarstig op zoek naar een spits en een controlerende middenvelder. Voor die laatste positie is Hicham Faik in beeld. De 27-jarige Faik voetbalt momenteel bij Zulte Waregem, waar hij nog een tweejarig contract heeft. Heerenveen heeft al een bod uitgebracht, maar volgens de Belgische club is het geboden bedrag vooralsnog te laag.



Ook bij Zulte Waregem is bekend dat Anderlecht concrete interesse heeft in Michel Vlap. Zulte Waregem hoopt dat Heerenveen binnenkort over een goedgevulde portemonnee beschikt, met als gevolg dat er een beter bod voor Faik op tafel komt.



Faik speelde in Nederland bij Almere City, Roda JC en Excelsior. Bij laatstgenoemde club maakte hij vorig jaar veel indruk. Faik werd door de supporters van de Kralingers verkozen tot speler van het jaar. Meerdere eredivisieclubs toonden destijds interesse, maar Faik koos voor een Belgisch avontuur.

Volledig scherm Hicham Faik (rechts). © BELGA

Dolberg reageert op interesse Leverkusen

Volledig scherm Kasper Dolberg. © Getty Images Na een spectaculair eerste seizoen is Kasper Dolberg de laatste twee jaargangen - mede door blessures - nogal weggezakt bij Ajax. In de door Amsterdammers vervloekte return van de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur had de 21-jarige Deen een basisplaats, nadat David Neres vlak voor de wedstrijd geblesseerd was uitgevallen. Dolberg greep die avond allerminst aan om het publiek een flard te tonen van de speler die hij twee jaar geleden was; sterker nog, de spits maakte een ronduit belabberde indruk in de Johan Cruijff Arena. De vraag rijst of Dolberg nog wel in de plannen van trainer Erik ten Hag voorkomt.



Het Deense B.T. voorziet een hereniging met Peter Bosz, de coach van Ajax in het seizoen dat Dolberg vele harten veroverde heeft naar verluidt wel oren naar een weerzien met de jonge spits. Maar of Dolberg zelf wil verkassen naar Bayer Leverkusen, waar Bosz nu de scepter zwaait, is de vraag. ,,Bosz gaf me veel vrijheid op het veld, ook al was ik nog geen gearriveerde naam‘’, zegt Dolberg tegen de krant. ,,Dat betekende dat ik me volledig kon richten op presteren, en dat was belangrijk voor mij. Het is een optie, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.’’



Dolberg heeft nog een contract tot 2022 bij Ajax.

Conte wil Bale naar Inter halen

Het huwelijk tussen Gareth Bale en Real Madrid is er nooit eentje geweest om romantische boeken vol over te schrijven. De 29-jarige Welshman lijkt dan ook op zoek naar de uitgang in de Spaanse hoofdstad, en Antonio Conte lijkt een ontsnappingsmogelijkheid aan te bieden. De kersverse trainer van Internazionale zou Bale volgens OK Diario maar wat graag naar Milaan willen halen. Overigens is ook Manchester United geïnteresseerd. We houden het in de gaten.

Volledig scherm Gareth Bale. © Getty Images