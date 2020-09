Chelsea haalt voor bijna 80 miljoen Havertz weg bij club Bosz

Samenvatting Spanje in extremis naast Duitsland

9:25 Duitsland heeft zich bij de start van de Nations League de kaas van het brood laten eten. In de 95ste minuut maakte Spanje in Stuttgart gelijk. José Luis Gayá tikte raak, al ver nadat de officiële blessuretijd van vier minuten was verstreken. Gayá repareerde met zijn gelijkmaker in extremis een goal van Timo Werner, die een assist van debutant en oud-Heraclied Robin Gosens verzilverde.