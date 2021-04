Chelsea houdt Real met invaller Ziyech in Madrid simpel op gelijkspel

Nadat Danny Makkelie het startsein had gegeven, was het al gauw Chelsea dat het heft in handen nam in het Estadio Alberto di Stéfano. Aanvankelijk lukte het Real-doelman Thibaut Courtois nog een inzet van Timo Werner op fraaie wijze te pareren, maar niet veel later was het dan toch raak. Christian Pulisic kreeg alle tijd, omspeelde de Belgische sluitpost en schoot de Londenaren vervolgens op een terechte voorsprong.

Real Madrid was geen schim van zichzelf en moest vrezen voor een nieuwe treffer, totdat het via Karim Benzema wat dreigender werd. Aanvankelijk raakte hij met een afstandsschot nog de buitenkant van de paal, voordat hij even later wel doel trof uit een hoekschop. Met zijn 71ste Champions League-treffer kwam hij op gelijke hoogte met Raúl op plek 4 van de topscorerslijst aller tijden, maar nog belangrijker was dat hij de Koninklijke weer naast Chelsea zette: 1-1. Dat was een kwartier later tevens de ruststand, ietwat tegen de verhoudingen in.