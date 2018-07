Chelsea lacht bod Barça op Willian weg

Zaterdag was hij de grote afwezige bij de start van de voorbereiding, met toestemming van NAC. Rai Vloet zou in Italië zijn om zijn transfer af te ronden. Volgens de media in dat land is de middenvelder serieus in beeld bij Serie A-club Frosinone.



Het Italië verhaal is niet nieuw. In de winterstop werd Rai Vloet, die nooit echt kon aarden in Breda, gelinkt aan Genoa en het inmiddels gedegradeerde Hellas Verona. Een jaar geleden legde NAC een bedrag tussen de 100.000 en 150.000 op tafel om Vloet los te weken van PSV en voor drie jaar vast te leggen.



Ondanks dat hij driekwart van het seizoen onomstreden was voor trainer Stijn Vreven heeft hij nooit kunnen overtuigen en de harten van de supporters weten te veroveren. Dat de leiding zijn volledige medewerking verleent aan een vertrek van Vloet, is een teken aan de wand.