Chelsea neemt Kanté mee naar Sevilla voor eerste duel met FC Porto

3 april Manchester City is onbedreigd op weg naar de derde landstitel in vier jaar tijd. De koploper van de Premier League won de lastige uitwedstrijd tegen nummer drie Leicester City met 0-2. Nummer vier Chelsea ging voor de eerste keer onder leiding van trainer Thomas Tuchel onderuit. West Brom Albion was in de Premier League-wedstrijd op Stamford Bridge met 2-5 te sterk. Hakim Ziyech werd na 33 minuten gewisseld na een vroege rode kaart voor Thiago Silva.