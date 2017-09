Chelsea pakt zege in Madrid in extra tijd in heerlijk duel

Atlético staat daardoor vooralsnog derde, op vijf punten van de Engelse kampioen en op drie van AS Roma.



De Belg Michy Batshuayi maakte in de laatste seconde de winnende treffer voor Chelsea.



In de 40e minuut kwam Atletico Madrid op voorsprong. Antoine Griezmann benutte een strafschop. De Franse aanvaller mocht aanleggen na een overtreding van de Braziliaan David Luiz. Op slag van rust was het bijna 2-0 voor de thuisclub. In eerste instantie stopte doelman Thibaut Courtois en inzet van Koke, in de rebound schoot Saúl Niguez rakelings naast.



Paal

De eerste kans was al in de openingsfase voor de kampioen van Engeland geweest. Eden Hazard schoot, via een been van een tegenstander, buiten bereik van keeper Jan Oblak op de paal.



Na de hervatting drong Chelsea nog meer aan. Dat leidde na een uur tot de gelijkmaker. De Spanjaard Álvaro Morata, die het afgelopen weekeinde in de Premier League tegen Stoke drie keer scoorde, rondde af na een voorzet van Hazard.



AS Roma

Eerder op de avond won AS Roma in deze groep van Qarabag, 1-2. Kevin Strootman speelde bij de Italianen alleen de laatste tien minuten. Atlético speelde eerder gelijk tegen Roma.