Chelsea plaatst zich eenvoudig voor laatste zestien

Curlingmannen na zege op Italië zeker van WK

17:52 De Nederlandse curlingmannen mogen in april 2018 meedoen aan het wereldkampioenschap in Las Vegas. Het ticket werd vandaag veiliggesteld door bij het Europees kampioenschap in Sankt Gallen Italië met 6-5 te verslaan. Oranje is daardoor minimaal zeker van de zevende plaats in het eindklassement, genoeg voor deelname aan de mondiale titelstrijd.