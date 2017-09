Chelsea slaat vlak voor sluiting markt toe met komst Drinkwater

Nadal na stroeve start eenvoudig langs Daniel op US Open

8:06 Rafael Nadal heeft de derde ronde bereikt van de US Open in New York. De Spanjaard, topfavoriet voor de eindzege in het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, rekende in de tweede ronde in vier sets af met de Japanner Taro Daniel: 4-6, 6-3, 6-2 en 6-2.