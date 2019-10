Chelsea-spits Abraham ziet overeenkomsten met Ajax

Olympisch bokskampi­oen De La Hoya aange­klaagd om aanranding

18:29 Oscar De La Hoya is in de problemen geraakt door een uit de hand gelopen ontmoeting met een vrouw, waarmee hij een seksuele relatie onderhield. De vrouw heeft de oud-bokser, die in 1992 olympisch goud won, aangeklaagd wegens aanranding en mishandeling.