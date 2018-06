Van de Pavert terug op oude nest, domino-effect op keepersmarkt

TransferTalkAlle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Van de Pavert keert terug bij de Graafschap

Volledig scherm Ted van de Pavert. © Niels Boersema Ted van de Pavert keert terug bij De Graafschap. De naar de eredivisie gepromoveerde club uit Doetinchem neemt de 26-jarige centrale verdediger transfervrij over van PEC Zwolle. Mits hij medisch wordt goedgekeurd tekent Van de Pavert een contract voor twee jaar. Van de Pavert doorliep de jeugdopleiding bij De Graafschap en maakte vanaf het seizoen 2010-2011 deel uit van de eerste selectie. In 2016 stapte hij over naar PEC Zwolle, dat hem het afgelopen seizoen verhuurde aan NEC. Van de Pavert speelde bijna tweehonderd wedstrijden betaald voetbal, waarvan ruim vijftig op het hoogste niveau.

Leeds huurt Baker van Chelsea

De Engelse middenvelder Lewis Baker voetbalt komend seizoen voor Leeds United. De club uit het Championship, het tweede niveau in Engeland, huurt hem van Chelsea. Baker was eerder twee seizoenen actief voor Vitesse. Met de Arnhemse club won hij in 2017 de KNVB-beker.



De 23-jarige Baker werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Middlesbrough. In de twee seizoenen die hij voor Vitesse uitkwam, maakte hij vijftien doelpunten in 64 competitiewedstrijden. Bij Leeds gaat hij trainen onder de nieuwe manager Marcelo Bielsa.

Volledig scherm Lewis Baker na een doelpunt voor Vitesse. © Pim Ras Fotografie

Courtois genoemd bij Real Madrid

Als Chelsea er in slaagt Alisson Becker bij AS Roma los te weken, zou dat zomaar eens een domino-effect op de keepersmarkt teweeg kunnen brengen. Marca beweert dat Thibaut Courtois van Chelsea in beeld is om de concurrentiestrijd met Keylor Navas aan te gaan bij Real Madrid. De Champions League-winnaar zoekt al jaren naar een volwaardige concurrent van de Costa Ricaan en komt meestal bij David de Gea uit. Courtois geldt als een alternatief als Chelsea Alisson als nieuwe eerste doelman strikt. De Belg heeft bovendien familie wonen in Madrid.

Volledig scherm Courtois op de persconferentie van België. © BELGA

Golovin op radar Chelsea

Aleksandr Golovin is op het WK in eigen land de absolute ster van de Russische ploeg. De begaafde middenvelder heeft met zijn spel de aandacht van Chelsea getrokken, meldt Sky Italia. CSKA Moskou zou 28 miljoen euro voor de 22-jarige Golovin willen ontvangen. Eerder zag Juventus een bod van 22,5 miljoen van tafel worden geveegd. Napoli toonde vorig seizoen ook interesse.

Volledig scherm Golovin op de training van Rusland. Hij neemt het in de achtste finale op tegen Spanje. © EPA

Ars gaat verder bij amateurs

Sjoerd Ars voetbalt vanaf komend seizoen bij De Treffers. De 34-jarige spits, afgelopen jaar nog actief bij De Graafschap en oud-speler van onder meer NEC, NAC, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en RBC Roosendaal zet na zestien seizoenen een punt achter zijn profcarrière en heeft een akkoord bereikt met de Groesbeekse tweededivisionist.



Ars speelde meer dan 400 wedstrijden in het betaald voetbal. Daarin scoorde hij 189 keer. Afgelopen seizoen promoveerde de oud-jeugdspeler van Feyenoord nog met De Graafschap via de play-offs naar de eredivisie. Hij was door de Superboeren voor een jaar gehuurd van Fortuna Sittard. Ars is topscorer aller tijden van de eerste divisie.