Chelsea-topschutter Abraham staat voor interlandkeuze

Abraham opende op zijn 22e verjaardag de score in Lille. De nummer 9 van Chelsea maakte in de Premier League al zeven doelpunten. Abraham beleeft het jaar van zijn echte doorbraak, nadat hij de afgelopen jaren al voorzichtig naam had gemaakt in de lagere divisies.



Als huurling maakte hij vorig seizoen 25 competitiedoelpunten in het Championship voor Aston Villa, in 2016-2017 scoorde Abraham op het tweede niveau 23 keer voor Bristol City.



De spits is geboren in Londen en speelde in 2017 twee oefeninterlands voor Engeland. Hij zou nog steeds kunnen beslissen om voor Nigeria uit te gaan komen, het land waar zijn vader vandaan komt. ,,Ik heb een multiculturele achtergrond en ik weet dat Nigeria ook een geweldig land is", aldus de spits. ,,Ik heb nog geen keuze gemaakt. Mijn tijd komt wel."