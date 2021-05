Chelsea voor het eerst in negen jaar naar CL-finale na zege op Real

De finale van de Champions League wordt een clash tussen twee Engelse teams van managers die bekend staan om hun tactische vaardigheden. Maar waar de finaleplaats van Manchester City de climax is van vijf jaar Pep Guardiola, heeft Thomas Tuchel bij Chelsea in slechts drie maanden tijd een ijzersterke organisatie neergezet.

Door Marijn Abbenhuis



Thomas Tuchel staat, net als afgelopen augustus, met zijn team in de finale van de Champions League. Ruim acht maanden geleden was dat met Paris Saint Germain. Het bereiken van de eindstrijd was een primeur voor Franse club, die onder de Duitse coach sowieso ongekend succesvol was. Maar na een iets minder goede start van dit seizoen, werd hij de dag voor kerst ontslagen.

Het gaf hem de gelegenheid om een maand later aan de slag te gaan bij Chelsea, waar clubicoon Frank Lampard net was weggestuurd. En daar haalt Tuchel vooralsnog zijn gram. Een dag na de uitschakeling van zijn vorige club, versloeg hij met zijn Chelsea Real Madrid. Van de club uit Londen maakte Tuchel in recordtijd een bijna onverslaanbare machine. Een geduldige, goed georganiseerde machine welteverstaan.



Want wat na ruim drie maanden Tuchel bij Chelsea vooral opvalt, zijn de verdedigende statistieken. De terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid was de achttiende keer dat de Engelse ploeg de nul hield in 24 duels sinds de komst van Tuchel. In de Champions League hield keeper Edouard Mendy voor de achtste keer zijn doel schoon.

Mendy is dan ook één van de steunpilaren van het Londense succes en dat kwam tegen Real Madrid tot uiting. Met name zijn redding op een schot van Karim Benzema was van cruciaal belang. Het was de grootste van een handje vol schietkansen die de Spanjaarden voor de rust creëerden. Kort na de knappe reflex van Mendy deed Chelsea waar het de hele wedstrijd op loerde: scoren uit een snelle uitbraak.

Met name de rol van N’Golo Kanté bij de eerste treffer van Timo Werner was belangrijk. De kleine Fransman werd na de eerste wedstrijd tegen Real Madrid al nadrukkelijk opgehemeld door Tuchel. De kleine, felle middenvelder vormt met Italiaan Jorginho een sterk defensief blok voor de vijfmansverdediging en is met zijn snelheid en passes tegelijkertijd de vormgever van de aanval. Kanté zette na 28 minuten Kai Havertz vrij voor Real Madrid-keeper Thibaut Courtois. Nadat de jonge Duitser de bal over Courtois op de lat had gestift, kopte Werner de rebound eenvoudig raak.

Wonder

Dat Chelsea na de rust niet uitliep naar een veel grotere overwinning, was een wonder. Met name Mason Mount, Havertz en Kanté kregen enorme kansen, maar misten vrij voor Courtois. Maar waar dat drietal voor het Spaanse doel niet koelbloedig bleef, stond de Engelse verdediging negentig minuten lang als een huis. Toen Mount vijf minuten voor tijd alsnog de 2-0 maakte, was het definitief gedaan.

En dus bereikte er opnieuw een team van Tuchel de finale. En die is op 29 mei in Istanbul dus niet tegen zijn vorige werkgever Paris Saint Germain, maar tegen het Manchester City van Pep Guardiola, net als Tuchel een tacticus. Hun eerste duel dit seizoen eindigde vorige maand in een 1-0 overwinning voor Chelsea. Zaterdag treffen de twee ploegen elkaar voor de Premier League. Op 29 mei volgt de ultieme climax.

