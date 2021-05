Chelsea wint voor de tweede keer de Champions League dankzij Havertz, City wéér met lege handen

Na drie keer de Premier League-titel, één FA Cup, vier League Cups en twee Community Shields moest zaterdagavond dan eindelijk de kroon op het werk van Pep Guardiola bij Manchester City gezet worden. Sinds zijn aanstelling bij The Citizens in 2016 was de Champions League de heilige graal, maar nu was het pas de eerste keer dat Guardiola de Champions League-finale speelde met Manchester City.

Aan de andere kant stond Chelsea-coach Tuchel voor de tweede keer in één jaar in de eindstrijd van de Champions League. Vorig jaar augustus verloor de Duitser met Paris Saint-Germain van Bayern München en de coach zinde tegen Manchester City op revanche.

Ziyech

Waar Guardiola zoals gebruikelijk geen basisplaats over had voor Nathan Aké, daar was er ook een flinke domper voor Hakim Ziyech. De voormalig Ajacied begon op de bank terwijl hij in de laatste twee duels met Manchester City juist nog scoorde. In april maakte Ziyech de winnende in de FA Cup-finale (1-0) en ook in de Premier League-wedstrijd in mei (1-2) scoorde Ziyech tegen Manchester City. In het Estádio do Dragão in Porto kregen Kai Havertz en Mason Mount de voorkeur.

En precies díe twee spelers wisten drie minuten voor rust de ban te breken in Porto. Nadat Timo Werner al verschillende kansen om zeep had geholpen, was het Mount die vlak voor rust Havertz wegstuurde. Manchester City-doelman Ederson kwam ver uit zijn doel, maar was te laat. Het lukte Havertz om de Braziliaan te passeren en de bal in het lege doel te schieten. De Duitser maakte daarmee zijn eerste goal in de Champions League. Chelsea, dat Thiago Silva voor rust geblesseerd uit zag vallen, leidde zodoende halverwege met 0-1.

Bekijk hier de 0-1 van Kai Havertz:

City op jacht

Aan de andere kant had Manchester City wat kleine kansen via Raheem Sterling en Phil Foden, maar écht grote kansen waren er toch niet voor de ploeg van Guardiola, die na rust vol de jacht inzette op de gelijkmaker. Maar ook in de tweede helft beleven de grote kansen uit. Tot overmaat van ramp moest Kevin De Bruyne na een uur spelen ook nog het veld ruimen. De Belg verliet met een blauw oog én in tranen het veld na een harde botsing met Antonio Rüdiger.

Guardiola maakte van die kans direct gebruik om met Gabriel Jesus een echte nummer negen binnen de lijnen te brengen, maar ook de komst van de Braziliaanse spits hielp The Citizens niet. Dertien minuten voor tijd moest dus ook Sergio Agüero, die na dit seizoen vertrekt bij City, eraan te pas komen om zichzelf nog een droomafscheid te bezorgen. De 0-1 van Havertz stond immers nog altijd op het scorebord en de tijd begon te dringen voor Manchester City.

Volledig scherm Kevin de Bruyne verlaat in tranen het veld. © EPA

Maar de donkerblauwe muur van Chelsea stond als een huis in Porto. Jesus, Agüero, Foden, Sterling: geen van allen wisten het Chelsea-doelman Edouard Mendy écht lastig te maken. Pas in de 97ste minuut van de verlenging kreeg Riyad Mahrez nog de grootste kans. Zijn schot ging rakelings over. En dus moeten de City-eigenaren uit Abu Dhabi nog meer geduld hebben, want na het laatste fluitsignaal was het Chelsea dat feest mocht vieren en zo voor de tweede keer in de clubhistorie de Champions League won.

