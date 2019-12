Chelsea zonder Giroud en Tomori tegen Lille

Gouden Thomas Krol mist crematie door wereldbe­ker: ‘Deze is voor jou, opa’

10:16 De opa van Thomas Krol overleed vorige week, de Deventer schaatser was in het buitenland. Hij droeg zijn wereldbekerzege op de 1000 meter in Kazachstan op aan één van zijn grootste fans. ,,Deze is voor jou, opa.”