Chemiebedrijf Ineos neemt ook voetbalclub Nice over

Australiër Dempster de snelste in Veenendaal Classic

17:56 De Australiër Zakaria Dempster heeft de Veenendaal-Veenendaal Classic op zijn naam geschreven. De 31-jarige coureur van Israel Cycling Academy was na 190 kilometer de snelste in de eindsprint van een kopgroepje van drie renners. Martijn Budding kwam in zijn woonplaats als tweede over de finish, gevolgd door Nick van der Lijke als nummer drie.