Chinees paar pakt titel bij WK kunstrijden

Gemeente Zandvoort wil 4 miljoen euro investeren in Formule 1

9:18 De gemeente Zandvoort is bereid over de periode 2019-2022 maximaal 4 miljoen euro te investeren in de terugkeer van de Formule 1 naar de badplaats. In een bericht laat de gemeente weten dat het bedrag bestemd is voor de ontwikkeling en uitvoering van een verkeers- en mobiliteitsplan.