Chinese staatsmedia: Verdwenen tennisster Peng Shuai verschijnt ‘snel’ in het openbaar

Video NOC*NSF komt met statement in zaak van spoorloos verdwenen Chinese tennisster Peng Shuai

NOC*NSF heeft via social media een statement naar buiten gebracht in de zaak over de spoorloos verdwenen Chinese tennisster Peng Shuai. De Nederlandse sportkoepel plaatste een foto van Peng met daarbij de begeleidende hashtag #WhereIsPengShuai. Ook via de accounts van TeamNL werd dezelfde boodschap gedeeld.

19 november