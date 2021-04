Chinese tennissters weer naast Nederland na verlies Arantxa Rus

Billie Jean King CupArantxa Rus heeft in De Maaspoort in Den Bosch de tweede partij in de landenontmoeting met China in de play-offs van de Billie Jean King Cup verloren. Xiyu Wang was in drie sets te sterk voor de Westlandse: 6-1, 3-6, 6-2.