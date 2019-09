Chloé Dygert is de nieuwe koningin van de tijdrit

Bertens blaast opnieuw vroege aftocht en zet WTA Finals op het spel

9:51 Kiki Bertens is er opnieuw niet in geslaagd om door te dringen tot de eindfase van een WTA-toernooi. In Wuhan was de nummer 8 van de wereld niet opgewassen tegen titelverdedigster Aryna Sabalenka. Bertens knokte zich nog terug van een ruime achterstand, maar moest in de tiebreak toch het hoofd buigen.