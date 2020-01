Chong op wensenlijstje in Italië, Slagveer naar Hongarije

Chong op wensenlijstje Juventus en Inter

Emmen haalt Adzic als vervanger

Emmen-aanvaller Slagveer naar Hongarije

Aanvaller Luciano Slagveer verruilt FC Emmen voor een club in Hongarije. De 26-jarige spits heeft een contract tot de zomer van 2022 getekend bij Puskás Akadémia FC. Slagveer kwam in 2004 als jeugdspeler bij FC Emmen terecht. In 2008 vertrok hij naar sc Heerenveen, waar hij tot 2017 speelde. Daarna was Slagveer actief voor KSC Lokeren en FC Twente. Na de promotie van FC Emmen in 2018 keerde hij op huurbasis terug bij de Drentse club. Sinds vorig jaar zomer stond Slagveer weer bij FC Emmen onder contract. Slagveer kwam dit seizoen in negen eredivisieduels voor FC Emmen in actie. Daarin kwam hij twee keer tot scoren.