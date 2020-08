Chris David op proef bij RKC

Video Getergde Lillard loodst Trail Blazers langs Sixers

8:21 Damian Lillard was de uitblinker voor Portland Trail Blazers in het NBA-duel met Philadelphia 76ers. Met 51 punten loodste Lillard zijn ploeg naar de zege: 124-121. Een belangrijke overwinning, omdat de Trail Blazers nog altijd kans maken op een plekje in de play-offs.