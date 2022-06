Chris Froome met Israel - Premier Tech naar tiende Tour

Chris Froome, viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, is opgenomen in de Tourselectie van zijn ploeg Israel - Premier Tech. Het wordt de tiende deelname van de Britse wielrenner aan de Tour de France.

De 37-jarige Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Na zijn zware crash in juni 2019 moest de Brit lang herstellen en sindsdien heeft hij het moeilijk om weer op topniveau te komen. ,,Het is geweldig om met Israel - Premier Tech van start te gaan in mijn tiende Tour de France”, zei Froome. ,,Ik heb dit jaar uitzonderlijk hard gewerkt en ik kijk ernaar uit om alles te geven.”

De Israëlische ploeg rekent in de Tour verder op de Deen Jakob Fuglsang, derde in de recente Ronde van Zwitserland, en de Canadees Michael Woods. Daarnaast zijn de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Australiër Simon Clarke, de Canadees Hugo Houle, de Israëliër Omer Goldstein en Krists Neilands uit Letland geselecteerd.

,,In deze Tour de France is ons hoofddoel om een etappe te winnen”, zegt ploegbaas Kjell Carlström. ,,Met een etappezege in de Giro d’Italia en de Vuelta op zak willen we de verzameling compleet maken.”

Groupama-FDJ start met vier Franse renners aan deze Tour: Thibaut Pinot, Olivier Le Gac, David Gaudu en Valentin Madouas. Pinot, drievoudig etappewinnaar in de Tour, ontbrak vorig jaar bij de ploeg. Gaudu eindigde vorig jaar als elfde. De ploeg heeft verder Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng, de Australiër Michael Storer, de Canadees Antoine Duchesne en Kevin Geniets uit Luxemburg geselecteerd.

Lotto Soudal zet in op etappesucces met onder anderen sprinter Caleb Ewan en Tim Wellens. De Australische sprinter was al goed voor vijf etappezeges in de Tour de France. Wellens eindigde afgelopen zondag als tweede in de Ronde van België. Ook Philippe Gilbert gaat van start. De 39-jarige Belg die bezig is aan zijn laatste seizoen, start voor de twaalfde keer in de Tour. De ploeg heeft verder gekozen voor de Belgen Frederik Frison, Florian Vermeersch en Brent Van Moer, de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg en de Deen Andreas Kron.

De Ronde van Frankrijk begint op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen met een tijdrit. Daarna volgen nog twee ritten in Denemarken voordat het peloton naar Frankrijk gaat.