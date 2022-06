Chris Froome ondanks alles naar tiende Tour, Caleb Ewan moet het doen voor Lotto

De 37-jarige Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Na zijn zware crash in juni 2019 moest de Brit lang herstellen en sindsdien weet hij niet meer in de buurt te komen van zijn oude niveau. Dit seizoen gaf hij in de Dauphiné ziek op, eindigde hij als 65ste in de Ronde van Romandië en kwam hij te laat binnen in de Tour of the Alps. Ook vorig jaar reed Froome de Tour de France, zijn beste resultaat in een etappe was de 90ste plaats.