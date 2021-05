Chris Froome pareert kritiek: ‘Die mensen weten niet hoe erg mijn verwondingen waren’

Jacht op 5de zege Froome blijft kwakkelen, maar geeft Tour-droom niet op: ‘Er is nog een hoop werk te doen’

3 mei Chris Froome heeft, minder dan twee maanden voor de start van de Tour de France, het goede gevoel nog altijd niet gevonden. De viervoudig Tourwinnaar reed in de Ronde van Romandië anoniem rond en finishte op plek 96 in het eindklassement. ,,Ik had de laatste dagen wat last van mijn borst”, aldus Froome tegen CyclingPro.