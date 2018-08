Chucky met gezin, Misa Krajicek vindt liefde terug

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Chucky met het gezinnetje

Een gezellige gezinsfoto van de Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano. De smaakmaker van PSV keerde deze week terug in Eindhoven.

Misa Krajicek geeft de liefde nog een kans

'Let's give this thing called love another try', schrijft Misa Krajicek bij deze foto op Instagram. En dat zal dan wel te maken hebben met de persoon horend bij de voeten die ze daar vasthoudt.

Alderweireld werkt zich in het zweet

Toby Alderweireld staat nog tot medio volgend jaar onder contract bij Tottenham Hotspur, maar de Belg weigert zijn contract te verlengen. Daarom zal de verdediger wellicht deze zomer vertrekken bij de Spurs. In afwachting van een transfer houdt Alderweireld in Antwerpen zijn conditie op peil.

Mbappé geniet nog even

Kylian Mbappé kwam enkele dagen terug Sergio Agüero tegen op Ibiza. Nu moet de Franse wereldkampioen zijn koffers pakken, want hij moet zich alweer bij PSG melden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Ligue 1 begint al over anderhalve week,

Shaqiri viert nationale feestdag

Ook in Frankrijk, waar Liverpool op trainingskamp is, is Xherdan Shaqiri Schweizer Nationalfeiertag, de nationale feestdag van Zwitserland, niet vergeten.

'Je schedel of je ledematen'

De afgelopen tijd kwam Conor McGregor louter vanwege extrasportieve redenen in het nieuws. De geruchten dat hij in het najaar echter de kooi weer instapt klinken steeds luider. Hij zou het opnemen tegen Khabib Nurmagomedov, huidig UFC-kampioen bij de lichtgewichten. Het lijkt er in ieder geval op dat de Ier weer aan het trainen is. Hij stuurde een foto van zichzelf de wereld in met daarop de weinig lieve tekst 'je schedel of je ledematen'.

Petacchi op bezoek bij Kubi ca

Kent u Alessandro Petacchi nog? De Italiaanse spurtbom van weleer won onder meer zes ritten in de Tour en maar liefst 21 in de Giro. Ale Jet bracht een bezoekje aan de Hungaroring, waar er nu testdagen plaatsvinden. Hij ging onder meer op de foto met Robert Kubica.

Ronaldinho op stap met Lingard

Ronaldinho stond tijdens zijn carrière al bekend als een feestbeest, en ook op zijn 38ste houdt de Braziliaan nog altijd van een avondje stappen. Hij trof Jesse Lingard, en poseerde met zijn bekende hang loose-gebaar.

Witsel en Meunier op stap in Ibiza

Na de derde plaats op het WK in Rusland mag de riem er even af voor Thomas Meunier en Axel Witsel. Het duo is op vakantie in Ibiza, samen met hun twee vriendinnen. Vannacht waren ze aanwezig op een feestje van het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike.

