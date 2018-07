Cilic, finalist van vorig jaar, al klaar op Wimbledon

Marin Cilic was vorig jaar nog de opponent van Roger Federer in de finale van Wimbledon, maar is dit jaar niet verder gekomen dan de tweede ronde. De Argentijn Guido Pella was in vijf sets te sterk 3-6, 1-6, 6-4, 7-6, 7-5.