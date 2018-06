Cilic opnieuw bij laatste acht in Parijs

Voormalige Ajacied Kanu in Moskou beroofd van bijna 10.000 euro

18:07 Voormalige Ajacied Nwankwo Kanu is met een flinke kater gearriveerd in Moskou waar hij in Kaliningrad, een van de elf WK-steden, een speciale FIFA-wedstrijd met andere oud-internationals gaat spelen.