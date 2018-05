Cilic wordt gedwongen tot vierde set

Podiumplek voor Weertman in Frankrijk

13:59 Ferry Weertman heeft een podiumplaats behaald bij de Open Franse kampioenschappen in het open water. De olympisch- en wereldkampioen tikte in Gravelines na 10 kilometer als tweede aan. Weertman schreef de wedstrijd, die onderdeel is van de Europese LEN Cup, vorig jaar op zijn naam.