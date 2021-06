Cillessen compleet verrast door besluit De Boer: ‘Nog nooit zo machteloos, boos en verschrikkelijk gevoeld’

Cillessen testte vorige week positief bij een PCR-controle en is daarop in zelfisolatie gegaan. Bondscoach Frank de Boer liet maandagochtend op het laatste moment laten weten dat hij de keeper van Valencia niet kan opnemen in de definitieve selectielijst, die maandag bij de UEFA moet worden ingeleverd.

Dat nieuws kwam rauw op het dak van Cillessen, die momenteel in quarantaine zit in zijn appartement in Nijmegen. Daar probeert hij de tegenslag te verwerken. ,,Deze klap is enorm en zal heel lang nadreunen”, vertelt hij. „Door mijn besmetting zit ik opgesloten in mijn appartement. Ik heb me nog nooit zo machteloos, boos en verschrikkelijk gevoeld.”

,,De pijn zit hem vooral in het feit dat ik deze mokerslag niet zag aankomen”, gaat de doelman verder. ,,Bij de bekendmaking van de EK-selectie was ik nog zijn eerste keeper. Hij wist toen al dat ik positief getest was.”

Aansluiten na trainingskamp in Portugal

In eerste instantie kreeg Cillessen te horen dat hij direct bij de groep aan kon sluiten zodra hij twee keer achtereen negatief zou testen op het coronavirus. Desnoods zou dat pas na het trainingskamp in Portugal zijn, waar Oranje zich op dit moment voorbereid op het EK.

Cillessen heeft geen last van corona-klachten en hekelt de beslissing van De Boer. ,,Ik heb vanwege corona één dag verkoudheidsklachten gehad, maar verder 0,0 problemen. En dan wordt er nu gezegd dat ik niet fit ben? Daar zullen de bondscoach en ik het nooit over eens worden.”

De doelman is boos, maar houd zich in om zijn teamgenoten niet te benadelen in aanloop naar het EK. Voor Cillessen is het na het missen van het EK 2016 en het WK 2018 met Oranje en het vele blessureleed de afgelopen seizoenen extra wrang dat hij er nu niet bij is. ,,Na mijn bovenbeenblessure heb ik alles in het teken gesteld van het EK, dagenlang met de fysiotherapeut in de sportschool gezeten en bij Valencia bewondering geoogst door mijn toewijding.”

Volledig scherm Bondscoach Frank de Boer tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal © ANP

Stand-by

Overigens is er nog een kleine kans dat Cillessen toch acte de présence zal geven op het EK. Hij staat stand-by, mocht er iets gebeuren met de andere doelmannen. Daar heeft hij wel een ‘maar aan verbonden’. „Ik blijf alleen beschikbaar als me de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen trainen, zodra ik coronavrij ben.”

Frappant aan het uitsluiten van Cillessen, is het gegeven dat de regels van de UEFA het toestaan om keepers tijdens het toernooi te vervangen. Desondanks lijkt het besluit van bondscoach Frank de Boer onomkeerbaar.

‘Niet besmet bij promotiefeest NEC’ Het gerucht dat Cillessen de besmetting met het coronavirus op zou hebben gelopen bij het promotiefeest van NEC is volgens de doelman ‘aantoonbare onzin’. „Zondag 23 mei ben ik uit Valencia teruggekeerd, ben ik via een sneltest negatief getest op corona en heb ik bij mijn ouders in Groesbeek NAC-NEC gekeken. Na de promotie ben ik naar het huldigingsfeest gegaan bij De Goffert. Ik heb het stadion via een zijingang betreden, voortdurend anderhalve meter afstand in acht genomen en de huldiging eerst van achter het podium en later vanaf het tribunedak bekeken. Nóóit heb ik tussen mensen gestaan, die niet negatief waren getest. En ik ben vroeg weer naar huis gegaan”, vertelt de international. Daags na het promotiefeest kreeg Cillessen van zijn club Valencia te horen dat meerdere ploeggenoten positief waren getest op het coronavirus. Toen de Groesbeker vervolgens een PCR-test liet afnemen, bleek ook hij positief. ,,Dat ik op zondagavond besmet zou zijn geraakt, klopt niet. Dat kan qua incubatietijd niet eens. Ik heb het gewoon in de kleedkamer van Valencia opgelopen.”