'Circuit Zandvoort nagenoeg geschikt voor Formule 1'

Formule 1 overweegt kwalifica­tie­for­mat te wijzigen

21:39 De Formule 1 overweegt de kwalificaties uit te breiden van drie naar vier sessies. Doel is meer spanning en een minder voorspelbare uitkomst, aldus sportdirecteur Ross Brawn. ,,Het huidige format bestaat al een tijdje en voldoet in zekere zin, maar we zoeken wel degelijk naar verbeteringen'', aldus Brawn.