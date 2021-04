Circus Haaland trekt met veel bombarie door Europa: ‘Wen er maar aan’

Premier League Darts Concurrent minder voor Van Gerwen: corona nekt wereldkam­pi­oen Price

5 april Wereldkampioen Gerwyn Price heeft corona en moet de Premier League of Darts, die vanavond begint, laten schieten. James Wade is zijn vervanger, aangezien hij (na de huidige deelnemers) het hoogst op de wereldranglijst staat. Wade was al aanwezig in Milton Keynes als stand-in. Hij neemt het nu vanavond in plaats van Price in de eerste ronde op tegen Gary Anderson.